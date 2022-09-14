新生高架「紅牌重機」遭3車夾擊命危！ 驚悚畫面曝光

北市1名擔任保全的35歲男子今（14日）早上完大夜班，騎紅牌重機上新生高架時，意外撞上前車後摔落一旁，再遭後方2輛車撞上，其中1車還更輾過人，騎士送醫後不治；據悉騎士的母親事後得知死訊崩潰痛哭，對於唯一的兒子身亡一度泣不成聲，目前警方正釐清肇事責任。

該重機騎士今（14）上午7時許，由新生高架往北方向，行經長安東路匝道上方時，因煞車不及，與前方車輛發生碰撞，後方兩車因煞車不及再追撞，導致騎士被卡在車底；影片中騎士撞上轎車車尾後，幾乎全身翻滾1圈掉至右側路邊，後方又有1輛休旅車從側邊穿過時，車身大力晃動了2次，疑似輾過騎士。

事後1名駕駛趕緊下車查看騎士並報警，醫護人員趕抵現場後，立即將機車騎士救出，但騎士當場已無呼吸心跳緊急送往馬偕醫院搶救，宣告不治，詳細事故原因待警方進一步釐清。

該名35歲柯姓男子騎乘重機碰撞前車後，又遭1名22歲男子開車從後方撞上，接著再遭1名40歲男子從右側閃躲時輾過，3輛車的駕駛均無酒駕；而該重機騎士平時在北市光華商場附近的大樓擔任保全，當天是大夜班下班後騎重機回租屋處，平時與21歲男性友人同居在北投，母親得知後無發接受唯一的兒子身亡消息，一度在醫院難過到無法說話，需要家人在旁安撫情緒。