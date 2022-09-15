新北市2010年起針對7年級女生推動大規模HPV疫苗接種，截至去年受惠人數約21萬人，年度接種數量為全國之冠，接種涵蓋率達8成。衛生局與亞東紀念醫院、臺大金山分院、樂生療養院、新北市立聯合醫院、新泰醫院、恩樺醫院、聯安診所及衛生所等醫療單位合作，今起至10月14日，進駐新北市100所國中提供免費9價HPV疫苗接種服務，盼藉由疫苗接種降低子宮頸癌對年輕一代之威脅，讓子宮頸癌防治從年輕做起。

國民健康署依循WHO提出2030年消除子宮頸90／70／90目標，期將子宮頸癌發生率小於每10萬人口4人，分別為90％的女孩於15歲時接種HPV疫苗、70％的女性在35歲前接受高效能的子宮頸癌篩檢、90％被確診為子宮頸癌的女性能得到治療及照護。

衛生局長陳潤秋呼籲，為家庭默默付出的女性朋友們及家有寶貝女兒的媽媽們，記得讓您的女兒施打HPV疫苗；另身為女兒的我們，也要貼心提醒媽媽養成定期婦癌篩檢及規律運動等健康生活的好習慣，替自己的健康、家庭的幸福把關！合約醫療院所等相關訊息。

衛生局今年將實施接種9價HPV疫苗，9價是目前人類乳突病毒防護力最高價別的疫苗，可防範9種人類乳突病毒型別，更加提升保護力，鼓勵符合公費資格女生踴躍接種。詳情可上衛生局官網：https://www.health.ntpc.gov.tw/basic/?mode=detail&node=7838

或洽衛生所查詢。