新竹縣去年辦理「109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」，參賽人數呈現近倍數成長，獲得跆拳道教練及選手肯定，縣長楊文科今天（14日）特地在縣政府召開記者會宣佈，接續承辦110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽。

楊文科就任新竹縣長以來，積極爭取辦理各項大型體育賽事，去年辦理「109學年度全國中等學校跆拳道錦標賽」，參賽人數呈現近倍數成長，獲得跆拳道教練及選手肯定，也為縣市政府帶來「運動觀光、在地消費」氣象，縣政府今年接續承辦這項賽事，也是為了配合2023年全國中等學校運動會，跆拳道項目將在原場地進行，讓全國選手可以提前熟悉場地，因此，報名情況相當踴躍，預估將有來自全國國、高中約2000名選手參賽。

「非常高興舉辦這項比賽，新竹縣政府對體育的推廣是全力以赴，使命必達。」楊文科表示，「歡迎2000名選手參加比賽，先熟悉明年全中運的場地，成績會更好，縣政府全力以赴辦好比賽，預祝賽事成績大放異彩。也感謝各界的支持，相信這次賽事對跆拳道發展，是個關鍵，未來成績會更好。」

110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽將在新竹縣立體育館舉行，依照國中（男、女）組和高中（男、女）組，進行品勢與對打兩項，品勢分個人、男女混合雙人及團體3人，比賽時間10月5日及6日；對打方面以體重劃分，國中組10個級別、高中組8個級別，10月7、8日為國中組，10月9、10日高中組，屆時也會提供電視轉播服務。

110學年全中錦一律採用網路報名，報名時間到9月20晚上23點59分截止，逾時不受理，凡政府核准立案之高中及國中學校，得以學校為組隊單位，組成代表隊報名參賽。因應疫期延賽，保有110學度學生之學籍者，仍可參加比賽。

新竹縣立湖口高中、東泰高中的跆拳道選手在記者會上示範表演。（大會提供）