台灣工具機業者左右開弓，參加美國芝加哥工具機展（IMTS）、德國司圖加特金屬加工展（AMB）接單均有斬獲。台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲呼籲業者，台灣工具機產業以中小企業為主，未來靠政府輔導外，產業要攜手打群架，合作接棒、一同轉型，才有望搶下全球綠色製造商機。

許文憲指出，他雖因公務繁忙無法親自與會員廠商在第一線衝刺，為協助台灣參展廠商並深入觀察歐、美當地市場的即時需求變化，特別指派秘書長黃建中等多位同仁至兩展現場服務，他自己每日也以視訊方式與秘書長等同仁聯繫，隨時掌握第一手資訊。

許文憲指稱，過去疫情使得海外拓銷受阻，睽違兩年大停頓後，國際商務展覽終於陸續恢復活絡，從展場實況來看歐美市場的反應存有迥異的狀況，他在工具機產業30多年的實務經驗，展前對兩市場景氣及需求走向，以及兩展參觀者關注重點來看，完全相符他的預期。

許文憲表示，今年IMTS展、AMB展各參展商展示的產品與技術來看，數位科技應用、綠色節能都是市場關注重點，高精高速、複合加工、數位雙生、綠色工具機、綠色製程可望成為產品主流趨勢。

許文憲指稱，IMTS上屆因疫情影響停辦後，今年9月12日隆重開展，這是工具機產業今年最大的海外展覽之一，受惠拜登政府的振興法案影響，這次IMTS展，台灣工具機暨零件廠商超過60家廠商參展，第二天參觀人潮洶湧，未受因聯準會升息的影響，買主對交通運輸設備、能源設備、電動車、航太等產業所需自動化生產加工的工具機詢問度大增，讓台灣參展商信心備增，有機會接到大單。

德國「金屬加工展（AMB）」雖以金屬加工為主，同樣吸引永進機械、達佛羅、東台精機、友嘉實業、台灣麗馳、台中精機等台灣工具機暨零組件業大廠，也透過當地子公司或代理商或合作參展。由於烏俄戰爭仍陷膠著、歐洲也面臨到通膨及能源價格高漲議題，加上冬季將至的天然氣問題，展場人潮較IMTS稍弱些，但在台灣廠商主力參展品展出的加工中心機專業展館（Maching Center專業展館），現場也是搶搶滾。這買氣對台灣工具機暨零組件廠商而言，是一個非常好的產品曝光機會。

許文憲以他創立的哈伯精密為例，比起其他同業都更早遇到永續壓力，許文憲強調，他認為工具機產業供應鏈的「節能」、「綠化」是必然趨勢，業者肯定無法置身事外。由於及早意識到「淨零碳排」與「永續」即是未來企業最大的競爭力和價值，他身為理事長，也想將帶領的產業突破重圍。

許文憲指出，哈伯可說是台灣最老牌的冷卻機廠，早期國際競爭激烈，哈伯規模小在做生意上經常碰壁，哈伯特別向日本國際級客戶討教，從中發現強調創造價值、差異化，不打價格戰才是經營之道。為此哈伯決心聚焦品質、研發、管理、客製化，甚至將冷卻機的溫差降到0.01度，遠遠甩開同業，變身世界第一。

許文憲強調，台灣工具機轉型的路程就好比大隊接力賽跑，上下游供應鏈，就像接力的前後棒，誰跑快一步、慢一秒，都可能會掉棒。所以大家一定要相互合作、完美配合，才能掌握輸贏的關鍵剎那。台灣工具機產業以中小企業為主，未來除了靠政府輔導，產業更要攜手打群架，合作接棒、一同轉型，才有望搶下全球綠色製造商機。