為推動原住民原創產業特色，台東縣政府將於9月17日、18日在波浪屋原創館辦理「月亮聚」系列活動，包含文化展演、生活工藝體驗，及抽數字比大小贈送商品等，活動豐富多元，邀請民眾進一步認識台東原住民族文化多元的內涵。

台東縣長饒慶鈴表示，波浪屋原創館辦理「月亮聚」主題活動，迄今已邁入第3年，「月亮聚」源自於台東縣金峰鄉金崙溪流域及太麻里溪流域的排灣族早期在月圓之時，廣邀周邊各部落青年，圍圈吟唱傳統歌謠、聯繫情感，藉此串起了部落間的文化及情感交流的活動。

縣府原民處說明，「月亮聚」主題活動，包含文化展演「月亮聚‧歌唱」，邀請縣內原住民青年組成歌謠傳唱隊，將原住民歌謠串起生命中各個階段的弦律及感動永續的傳承。生活工藝體驗活動「月亮聚 Feat.波浪的波浪」，由進駐店家精心規畫，透過跨域合作讓民眾在波浪屋認識台東生活工藝、感受職人的風采。

此外，活動2天同步辦理「抽起來！月亮福袋」全館消費滿599元，即可參加抽獎，有機會把市價2000元的福袋帶回家、以及「比大小！形象商品」與縣府團隊抽數字比大小贈送波浪屋形象商品等輕鬆有趣的活動。

波浪屋原創館是台東縣政府為推動原住民產業特色、打造台東風格的夢想基地，因此，將其命名為「TTstyle原創館」；第一個字母「T」是傳統Trandition，而第2個字母「T」則是轉化者Transformer，波浪屋原創館18間小小的貨櫃乘載著台東原住民族大大的夢想，透過身體力行，將傳統文化轉化成為當代文創產業。

台東是具有多元原民族群特色的縣市，波浪屋原創館在台東縣政府積極推動下以南島語族、台東風格為主軸，將創意、設計、文化、產業萃取揉合的場域空間，活動期間歡迎民眾能一同前來歡聚，用行動支持台東原住民族的原創產業力量。