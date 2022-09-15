樂天桃猿本土王牌黃子鵬15日先發繳出7局無責失好投，率隊以4比2擊敗味全龍，他拿下本季11勝且是個人9連勝，自責分率也再下修至1.75，持續穩坐自責分率王寶座。

黃子鵬本季面對龍隊還未輸過，雖然開局就因隊友失誤丟掉2分，之後每局也都有被龍隊上壘，但他僅在首局有掉分紀錄，靠著隊友守備幫忙化解危機，最終繳出7局、投出3次三振、1保送，被敲8支安打、失2分皆非責失的成績。

賽後總教練曾豪駒表示，雖然黃子鵬一開始跟局與局上壘率高，但這也是考驗他，他拿出沈穩的表現，把危機降到最低，過程中也靠著守備幫忙，「今天守備幫助投手很多，這就是團隊的表現。

局局都讓人上壘，但最終還是繳出優質先發好投，黃子鵬十分感謝隊友在攻守兩端給支援，「每次說感謝隊友不是客套話，他們幫助我很多，讓我有安全感，希望我也能在每次投球中變得更成熟、穩重。」

對於是否會想要挑戰林恩宇連2季（1.72、1.73）自責分率低於1.75以下成績？黃子鵬說：「還是要以球隊最終目標總冠軍做準備，這才是我們要去執行的，球隊最終目標還沒達成前不會去想個人成績。」