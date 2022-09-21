富邦悍將21日作出球員異動，老將高國輝下二軍，拉上透過自主培訓進來的新秀廖柏勳，歷經3度選秀會落選、原本已經想要放棄職棒夢的他，獲得這次機會十分珍惜，但職棒夢來得太突然，也讓他打亂原本的規劃，「開餐廳的夢之後再說。」

25歲的廖柏勳畢業於國立體大，他在2019、2021及今年都有報名選秀會，但都未獲指名，繼續在台北市成棒隊磨練，他坦言首度未獲青睞時落差感很大，但後面2次後得失心就沒這麼大。

廖柏勳透露，3度落選後自己也想好未來的人生規劃，他本來預計在業餘成棒隊打到約30歲左右，退休後要開餐廳，「家裡就是開中餐廳，對吃的有興趣，本來已經想好人生規劃，沒想到接到富邦打來的電話。」

總教練丘昌榮表示，近期會開始拉一些二軍表現不錯的新進球員上來，陸續會有做些調整，對於廖柏勳的表現，丘總認為他的守備、打擊都滿穩定，得點圈打擊不錯，攻守兩端都是滿值得期待的。

廖柏勳加入富邦後在二軍出賽6場，15打數敲出8支安打，貢獻2打點、5得分，打擊率4成42，但他坦言一開始到球隊時打擊狀況沒有很好，但在第一支安打出現後，就越打越順，他笑著說：「突然就一個瞬間感覺對了。」

他表示，進職棒後主要是心態成長最多，教練、學長也都會灌輸一些比賽細節，國體大學長王詩聰也跟他分享經驗談，「他跟我說一、二軍強度差很多，提點一些細節，告訴我每個投手都要研究一下。」

以自培身分進到職棒，才短短月餘就獲得升上一軍的機會，廖柏勳感到十分驚喜，「沒想到會這麼快，昨天晚上我剛好去拿洗好的衣服，就接到管理通知今天上一軍報到的電話。」上到一軍後，他最期待與各隊洋投對決，「打洋將滿新奇的，雖然二軍也有碰過，但強度可能不同。」