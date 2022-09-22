台鋼雄鷹球團將於9月24日進行首次秋訓，在開訓之前，繼日本隊金牌守備教練井端弘和、傳奇洋將路易士之後，22日再宣布聘請具有30年以上日本國家隊防護官資歷的河野德良擔任球團國際顧問。

河野德良1964年出生於日本神戶，畢業於日本體育大學、日本針灸理療專門學校、美國印第安納州立大學研究所，現為日本體育大學體育學部準教授、日本野球協議營運委員會委員。

1988年世界盃開始進入日本國家代表隊，河野德良以首席防護官身分參與國家隊超過30年以上。包括雪梨奧運、釜山亞運、雅典奧運、北京奧運、東京奧運、第一屆到第四屆世界棒球經典賽WBC、世界棒球12強（2015年、2019年），具有豐富國家隊經驗，是代表性的日本國家隊防護官。

加入台鋼之後，河野德良除了負責統籌球團防護、體能訓練體系，也將協助引進日本防護、體能訓練系統，培育本國籍防護、體能人員，並為球團育成系統、日本優秀人才挖掘提供相關建議。同時，台鋼球團也將規劃與其所屬的日本體育大學展開進一步建教合作關係。

河野德良已經抵達台灣，並且依照政府規定進行入境居家檢疫，24日將出席球團開訓儀式，並且與台鋼雄鷹棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊選手分享30年日本國家隊心得與經驗。