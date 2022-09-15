美國上週初領失業金人數報21.3萬人，低於預期，已經連續5周有所改善，10年期美債殖利率來到3.44%。美股周四（15日）3大指數開低走高，道瓊工業指數一度跌逾百點後翻紅，那斯達克指數小漲0.1%。

截至22點14分，道瓊工業指數上漲84.31點（或0.27%），暫報31219.4點；那斯達克指數上漲18.24點（或0.16%），暫報11737.91點；標普500指數上漲5.36點（或0.14%），暫報3951.37點；費城半導體指數上漲4.4點（或0.17%），暫報2595.91點。

5大科技巨頭漲跌互見，微軟跌約1.3%，Meta、亞馬遜漲逾百點。銀行股齊彈，半導體類股方面，台積電ADR跌約0.33%，聯電ADR漲0.4%。

美國公布上周初領失業金人數報21.3萬人，低於前值22.2萬人和預期的22.7萬人；截至9月3日當周，續領失業金人數報140.3萬人，低於預期的147.8萬人及前值147.3萬人。