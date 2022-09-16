隨著新冠肺炎疫情走向輕症化，許多國家都已推動邊境解封，已有專家向疫情指揮中心建議，入境檢疫「3+4」規定，可逕改為「0+7」，指揮中心發言人莊人祥昨(15日)透露，「最快10月有機會」。對此，有網友認為「解禁隔離政府慢半拍，跟不上國際腳步，國內疫苗施打率也慢吞吞，民怨沸騰。」

根據《中國時報》今(16日)報導指出，新冠肺炎疫情走向輕症化，許多國家都已解封邊境，指揮中心在前天也召開專家會議就此討論，多位專家建議，「3+4」可改為「0+7」。莊人祥認為，須待疫情達到高峰，有明顯下降後，就會實施「0+7」，10月初可能性較低，但10月仍有機會。

不少網友都相當關心邊境解封一事，紛紛湧入《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有將近百則討論，其中有人認為「世界怎麼跟得上台灣 」、「台灣疫情還在上升? 意謂著指揮中心無能」、「0+0 根本沒人在意了」、「誰喜歡被關呢？台灣人吧」、「別開放了，封10年吧」；不過也有人認為，「那些每天叫著0+7的『鞋者』，就不要真的實施後疫情狂飆時，又跑來罵指揮中心為何要開放0+7」。