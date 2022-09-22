10月中將開放邊境0＋7，國民黨立委洪孟楷表示，疫情指揮中心絕不能只是等時間辦事，有三合理配套可以規劃，才能夠真正跟上世界保護台灣。

洪孟楷認為，首先，入境數國人、觀光客分開計算。目前每週入境人數還有總量管制，但過去最令人詬病，就是機位難求，想回回不來，甚至還發生之前柬埔寨國人要逃回來，還沒機位可搭。既然要開放觀光，國人跟觀光客的人數就該分開計算，才不會排擠效應，讓國人回不來、也讓觀光客進不來。

第二，初步採觀光團進團出，易掌握行程，並且入境可要求自費購買快篩，每日或每兩日自主快篩一次，讓導遊放心、遊客玩的安心，也化解觀光地區國人的疑慮。

第三，協調保險業者提供觀光防疫險，要求入境觀光客都需加購購買觀光防疫險。觀光客出國，沒有人會想故意染疫而賺取保險，這能減低保險業者風險；而如果真的不幸在台旅遊確診，至少能夠有最基本的住院醫療保障，也才不會讓觀光客付不出醫藥費變成醫院和旅行業者的負擔。

洪孟楷表示，開放邊境在即，絕不能沒有任何規劃，別只是混時間過日子。預想可能的狀況、參考國外的經驗，台灣開放已經晚了，如果開放還手忙腳亂，那更是萬萬不該；要恢復正常生活，也該穩健放寬、保護台灣。