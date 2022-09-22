各界關心國門何時開放，行政院今日將召開院會討論，並於會後記者會公布相關事宜，疫情指揮中心指揮官王必勝透露，入境檢疫「0＋7」實施的時間大致在10月15日以前，並因應觀光客來台，後七天自主防疫期間將開放外出用餐、搭乘大眾運輸工具等。

王必勝今（22）日接受廣播節目專訪指出，今天行政院討論定案後，就會宣布邊境鬆綁措施，這是一個比較大幅度的改變，包括入境檢疫0＋7、開放外籍人士觀光入境等，我們會做相對應的措施、有條件解除。

王必勝表示，入境者免隔離對很多國人來講更方便，對於從國外來旅遊的人誘因會很大，先前自主防疫期間不能外出用餐、搭乘大眾運輸工具，但這樣對觀光沒有意義，因此未來「0＋7」的後7天規定會做調整，待行政院核定後，會把細節向大家說明。

另外，過去台灣提供66國互惠免簽，因疫情而暫緩。王必勝說，外交部先前已經恢復54國，剩下12國也都會恢復；至於沒有互惠免簽的國家，會開放一般訪問及觀光簽證，等於世界各國都可以來台灣觀光，中港澳地區則須請陸委會作評估。

指揮中心原本預期疫情高點落在本周或下周，但昨天新增本土病例數較上周三減少6％，顯示疫情可能已在上周到達高峰。王必勝表示，需再觀察1周來確定，而預先宣布邊境開放措施是讓民眾和業者預做準備，包括旅館業、交通業等等，這兩年多來非常辛苦，相信會有一些準備的動作。

至於口罩令何時解除？王必勝認為，口罩是簡單又有效的防疫措施，國人配合度也高，口罩措施會比較晚解除，但也會分階段做，未來如果疫情趨緩，可改為「特定場合才要戴」，例如大眾運輸工具等。