儘管本土確診數重返單日4萬多，累積新冠個案也突破600萬例，「但好像沒什麼人擔心」，餐廳、百貨公司人潮熱絡，與指揮中心記者會似乎平行時空。前疾管局副局長施文儀認為，國外疫情對台灣影響不大，政府該思考「可以把口罩拿掉了」。

國內本土個案破600萬例，幾乎每4人就有1人確診過；台大醫師李正喆指出，若加計「黑數」，根本不只600萬，很多人兩條線也不會通報，每天公布疫情數字已失去意義。

且變異株BA.5雖來勢洶洶，社會上卻呈現出一點都不在意，餐廳、賣場、百貨公司、電影院到處都是人，悶了兩年多，疫情已不再令人恐懼；就算真的確診了，因身體不舒服，自然會在家休息。

根據《聯合報》報導，施文儀建議，政府在選前應把新冠肺炎的傳染病分類降級，僅通報重症即可，也不用強制戴口罩。他並強調，邊境早就該開了，以台灣目前的防疫能量及觀念，絕對可以應付，「頂多就是準備錢」，因為要出國玩。