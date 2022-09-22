台灣逐步走向與新冠病毒共存，疫情指揮官王必勝表示，入境檢疫0＋7相關措施將在今天公布，口罩令也會在0＋7上路後分階段解除，將朝「都不用戴，但例外情況要戴」的方向前進，如閉密空間及大眾運輸仍要戴。

王必勝今（22）日接受廣播節目專訪，對於口罩令何時鬆綁，王必勝表示， 國人戴口罩的配合度很高，且戴口罩是最簡單、有效的防疫方式，所以會比較晚解除，但未來仍會分階段解除口罩令。

王必勝說，現行規定是外出都要戴口罩，某些情況可以不用戴，口罩令鬆綁目前規劃入境檢疫0＋7上路後，將實施口罩分階段解除，屆時會以「都不用戴，但例外情況要戴」為方向做調整，像是在密閉空間、大眾交通運輸就要戴。

王必勝表示，屆時也會參考鄰近國家的規範，針對戶外、戶內訂定不同指引，調整成適合台灣的方式，後續也會再和專家討論，因為現在社區流行度低，數字說不準，但還是要有些政策上的改變。