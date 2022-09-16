為了讓參加SEMICON Taiwan 2022國際半導體展的民眾更了解ASML的創新技術，全球半導體微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）今年結合人才培育特展，讓「ASML創新體驗車」前進至南港展覽館戶外空間，參觀者可以透過體驗車內的互動遊戲、影音和導覽，深入認識ASML。

同時ASML台灣區暨東南亞區財務長何思穎（Amanda Ho）也受邀參加 9月15日下午的「展望新世代人才培育論壇－多元共融講座」，分享推動創新與成長，以及打造多元共融幸福職場的秘密。

「ASML 創新體驗車」2.0 提供現場導覽與職涯1對1面談ASML是全球半導體產業發展先進製程的重要策略夥伴，也是全球最大半導體設備商，市值全球第一。

隨著客戶需求的增長，為了客戶提供最佳支援服務，同時優化量測、檢測產品的研發支援能力，以及打造台灣成為全球供應鏈管理中心， ASML持續擴大在台營運，今年在台灣將招募1,100名工程師，預計到今（2022）年底，ASML在台灣的員工人數可達4500人。

ASML今年結合人才培育特展，讓「ASML創新體驗車」前進至南港展覽館戶外空間，參觀者可以透過體驗車內的互動遊戲、影音和導覽，深入認識ASML，導覽活動採事前報名，將由ASML專人進行導覽，讓民眾一窺EUV獨家創新技術。此外，ASML也獨家安排HR招募人員於體驗車上進行1對1面談，就職全球頂尖半導體荷商的機會大門。

ASML台灣區暨東南亞區財務長何思穎在「展望新世代人才培育論壇－多元共融講座」分享提到，半導體產業是高度國際化的產業，人才需要有國際視野，才能展現職場競爭力，持續培養跨文化溝通協調能力、英文能力以及開放心態，從跳出舒適圈思維，進化到增大你的舒適圈。

ASML的組織核心價值是Challenge、Collaboration、Care，中文分別是思考辯證、勇於表達，團隊合作、共創雙贏，以及關懷傾聽、尊重包容這三種特質，是ASML員工內訓及未來選才，最重要的指標。

為何ASML能成為微影技術世界第一品牌的關鍵，何思穎提到ASML的「兼容文化」。ASML匯聚全球139個國籍的同仁一起工作，來自全球27個國籍的員工在ASML台灣，以「多元」激發「創意」，一起發揮無限潛能，共創進步。針對非理工科系畢業員工的職涯發展與學習機會，何思穎進一步表示加入ASML後，公司持續提供個人職涯發展與學習機會，除了自我優勢強化，更提供學習機會提升員工的產業專業知識，ASML台灣目前有35％員工都是非理工科系畢業，未來也會持續提供相關非理工科技職缺。

針對性別多元，ASML認為性別不該是成為升遷的考量因素，何思穎提到，ASML台灣管理團隊共有八位，其中女性成員就佔三位，超過1/3的女性比例，ASML也提供性別平等的工作環境，依據員工的適性工作能力與組織發展給予最佳的發揮空間與職場文化，讓性別不再成為升遷天花板的考量因素。

有鑑於ASML的多元人才架構，ASML認為應該要透過兼容性領導（Inclusive Leadership）創造員工歸屬感，打造充滿幸福感的工作職場，兼容性領導下主管要以身作則，用實際的行為來落實ASML的兼容文化。

領導者承諾並確保所有團隊成員能夠：受到公平對待、感受到歸屬感和價值感、擁有讓其充分發揮潛力所需的資源和支持。不同個性與思維下，如何更以人為本、重團隊合作來提升組織競爭力，來因應變革，便是挑戰所在。