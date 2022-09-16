對不常出國旅行的民眾來說，最怕走錯機場航站因而趕不上飛機。心思細膩的日本人，這次有了新動作，當地的成田國際機場正在考慮，可否將現有3個航廈，整合成只有1個，不僅可讓旅客更方便，也可藉此資源整合避免無謂浪費以及繁榮地方。

這個3合1的航站整合計畫屬於一項中長期工程，具體規模大小、實際作法，以及所需之人力物力與成本等，都尚未有明確規劃。不過，應該是在與日本政府，以及機場周邊9個大小地方市鎮充分溝通後，預計2023年3月之前，整個航廈統合案就會出爐。

據悉，為了因應日後更多旅客，可能最晚在2029年3月之前，成田機場應會再興建1條全新的第3條長達3,500公尺跑道，並將現有長約2,500公尺的B跑道，再多延長1,000公尺。

專家學者認為，為了兼顧多方利益，成田機場航站3合1也要能帶動周邊地區經濟發展才行。另外，機場交通設施應該也要重新規劃，避免現在旅客若下錯站，可能延誤登機作業情況發生。