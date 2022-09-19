民航局表示，因地震因素造成東部鐵公路中斷，為協助疏運旅客，交通部民用航空局協調華信航空明（20）日除了現有每日台北往返台東3班次外，再以ATR72機型加開台北往返台東班機，航班時間如下：

AE2395松山機場10：40起飛，11：45抵達台東。

AE2396台東豐年機場12：30起飛，13：30抵達松山機場。

加班機於今晚10點開放訂位。

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