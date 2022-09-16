這幾年房價上揚，價格高居全國之冠的台北市新案開價大比例在百萬上下，不過依據實價揭露資料，文山、萬華、北投、士林都有預售成交單價不到6字頭的交易，如文山區指南路、北投區關渡一帶、士林區社子、萬華區西園路等，還有5字頭新案。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台北市外圍地段或大眾運輸便利性較低的區域，仍有4、5字頭的中古大樓，當地新案若無特殊條件，價格拉升過高難以說服買方入手，因此部分成交價格能在60萬以內。

台北市購屋大不易，大安、中正、信義等平均房價高的區域，新案開價通常都在100萬元以上，其他區域則通常在90萬到120萬上下，不過台北市低房價地段還是有建案開價在60～70萬，相當於大安區新案的半價，對於偏好台北市門牌，或是台北市資金有限的換屋族頗具吸引力，如文山區新案、中古屋都有價格親民的路段。

大家房屋台北政大店店東廖永震指出，文山區因地理環境及部分地段的交通條件，價格相對台北市其他區域低，如指南路三段位於往貓空的平地區域，及辛亥路七段還有低價新案，不過低價新案的量體有限，目前文山區新案開價大多在7到8字頭，反觀中古大樓有不少價格相對低、位於生活機能及交通條件理想的地段，如木新路一到三段，往北接深坑往信義區、往南通新店，另外如木柵路二、三段可銜接文山區主要幹道興隆路，周邊商家林立、公車班次多，這些地段10年左右的大樓單價6字頭，屋齡稍高的老大樓則在5字頭，是許多自住買方偏好的區域。

此外，萬華區6字頭以下新案數量最多，郎美囡表示，萬華區靠近中華路、中正區這一側的價格較高，成交價可到70萬以上，靠近環河一側若不考慮台北市門牌，買方可能會選擇新北市有捷運、話題多的板橋區或三重區，故房價不易有亮眼表現，而西園路一段、二段周邊還有屋齡不到5年的新屋，成交單價在5字頭，因此預售案仍有5到6字頭交易。