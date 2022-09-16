民進黨新北市長參選人林佳龍今早在立委林楚茵、議員參選人羅文崇、許昭興陪伴下，前往永和南天南天宮參拜，他向現場鄉親重申五項福利政見，並強調永和是新北市面積最小的區，人口密度是全台第一，很多公設沒那麼周全，因此他在交通部長任內，也解決了很多交通問題，改善生活品質。

林佳龍說，永和生活環境比較壅擠，新北的公園綠地數量是六都最後一名，尤其永和更需要大改善，而很多公設也沒那麼周全，因此他在交通部長任內，解決永和地下停車場、聯外道路等交通問題，例如中正橋翻新，是他出面跟台北市政府協調，讓機車族參與開會，講到永和，還有環狀捷運線、萬大樹林線以及很多高、快速公路的上下交流匝道增設等。

林佳龍也重申五項社會福利政策，包含65歲老人家補助假牙、敬老愛心卡增加600點、公托增加300班幼幼班、青年成家基金一戶10萬元、增蓋社宅讓年輕人及勞工有房住，他也強調，前三項的相關政策，他在台中就在推動，至於社宅部分，新北市現在才6000戶，他要再增加2萬戶，不能把公辦都更重劃土地隨便拿去賣。

林佳龍提及，像是板橋新板特區民權段，有一個99.8％的政府地，結果給建商來蓋，310戶建商分6、70戶，我們分235戶，前新北市長朱立倫2018年答應議會要做社宅，但現在為了建商，要做成豪宅，炒到現在一坪85萬元，年輕人住不起，這是非常重要的問題，因為社會住宅要讓青年、勞工有房住。