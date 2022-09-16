半導體缺料問題紓解，且雲端及車用電子客戶需求強勁，光寶科(2301)訂單滿手營運展望樂觀，光寶科總經理邱森彬表示，半導體供應明年可望完全恢復正常，今年第4季會比第3季好，明年因車用及雲端需求強勁也樂觀，我們目標是維持每年兩位數成長。

光寶科技今天舉行中和數位大樓開工動土典禮，邱森彬在動土典禮後接受記者採訪，儘管全球籠罩在通膨升息、消費緊縮及高庫存待去化陰霾之下，光寶科因近幾年積極布局雲端運算、光電半導體、汽車電子、5G、AIoT等高端領域成果顯現，營運未受大環境太多衝擊呈現穩定成長。

邱森彬表示，雖然今年PC整體需求量下滑約20%，但光寶科因大瓦特數產品增加，ASP反而增加，讓我們PC產品未受市場需求量減少影響，且車用電子及雲端運算等產品成長幅度高達30%到40%，讓整體營運看起來很樂觀。

在半導體元件供應方面，邱森彬表示，下半年半導體元件仍有部分缺料問題，目前大約可以滿足70%，不過缺料最壞狀況已經過去，在半導體廠新產能陸續開出下，預期明年半導體元件供應將恢復正常。

隨著車用電子、雲端運算及5G等產品出貨放量，今年光寶科非PC產品佔比約47%，預估明年將超過50%，成為推升公司營運成長主要動能。

展望第4季，邱森彬表示，目前客戶訂單還是很強勁，產能很吃緊，第4季看起來會比第3季好，下半年也會比上半年好，明年因車用及雲端需求強勁也樂觀，我們目標是維持每年兩位數成長。