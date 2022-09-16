根據韓媒16日報導，預計韓國總統尹錫悅，下周赴美與總統拜登相談時，應該會提及兩國貨幣再度互換一事。

其中，最高興的莫過於大貶的韓元了。在外資把韓股當成提款機之下，2022年迄今，韓元兌美元匯價已經大幅貶值17%左右，跟鄰國也一直疲弱的日圓，兩者堪稱是亞洲貨幣市場中的難兄難弟。因為在同時，日圓至少也貶值兩成以上。

9月20日，位於紐約的聯合國將舉辨各國領導人峰會，尹錫悅與會時將與拜登商談諸多國際政經事件，兩國貨幣互換預定可以搬上議程。其實，早在2020年3月，時值新冠疫情剛爆發之際，韓國央行與聯準會就有一項600億美元貨幣互換協議，但已在2021年底到期。

貨幣互換，是指有不同貨幣的兩個交易主體，例如中央銀行，在約定時間內相互交換等值各自幣種，合約時間一到再換回自己的貨幣並支付對方利息。這邊是韓國央行與美國聯準會互換，故可稱為央行貨幣互換

至於貨幣互換功能，一來可保障短期資金流動性，可因應萬一外資大量撤離，造成國際收支不平衡的話，用來穩定匯價之用。再者，可降低累積外匯存底時，所需要的大量各項成本。