台北市長候選人陳時中今天(16)參觀運動場館，並聆聽格鬥術的講解，還親自下場與教練練習，練到忘記講預先準備的5大政策。

對此，台北市議員候選人楊植斗表示，民進黨帶著陳時中到處玩樂丶吃美食，就外界看來，就好像是一份陳時中版的「長照計劃」，讓陳時中這位長輩在有限的人生裡盡量體驗，過得開心快樂，瀟灑走一回。

楊植斗認為，不是每個人都有陳時中這樣的待遇，我們當然希望長輩開心健康，但事實上，有更多的長輩晚年失能或獨居，市長應該重視這些議題，尤其陳時中年近70，應該更能貼近長輩的心。楊植斗說，遺憾的是，陳時中似乎不符長輩的期待，連政策都忘了講，顯然沒放心上。

楊植斗關心長者首要「預防醫學」的觀念要建立。(圖/楊植斗提供)

楊植斗表示，長者的健康是第一要務，他將引進「預防醫學」的概念，補助晨間運動團體，鼓勵長輩走出家裡丶交朋友。楊植斗說，長輩有運動團體的支持，能延緩身心的老化，預防勝於治療，健康的身體比一切都重要。

楊植斗說，除了預防醫學之外，蔣萬安也承諾補助安養中心並增加病床，民進黨不要擔心陳時中沒人照顧，與其讓陳時中把台北當成遊樂場，不如讓蔣萬安當市長，讓所有長者都能受到市府的關心。

楊植斗與景東里民共同歡慶佳節。(圖/楊植斗提供)

楊植斗與景東里民打造更舒適的環境。(圖/楊植斗提供)

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