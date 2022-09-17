桃園市中壢區驚傳殺妻命案，43歲劉姓男子15日因討錢未果與39歲范姓妻子起口角，因不滿遭嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」等語，持鈍器毆打妻子，發現對方失去生命跡象後，劉男伴屍10小時後才在友人勸說下前往警局投案，全案依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦；桃檢訊後以劉男犯嫌重大，依殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押，尚待法院裁定。

警方調查，劉男15日中午在中壢住家內，因金錢因素與范妻發生激烈爭吵，妻子怒嗆「沒本事拿錢回家」、「不工作遊手好閒」等語，劉男一氣之下持登山杖狂毆妻子，見對方一動也不動，原以為只是昏迷未叫救護車，豈料早已失去呼吸心跳，16日清晨發現妻子身亡後，經友人勸說，他才前往台北市大安分局投案，再轉由中壢警方偵辦。

警方獲報後，派員封鎖並勘查案發現場，發現范女躺臥在床上被棉被覆蓋，身上多處瘀傷已明顯死亡，隨即將劉男帶回，訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦，今日上午桃檢以劉男犯行重大且有逃亡之虞向桃園地院聲請羈押，目前等待桃園地院召開聲押庭。至於范女確切死因，仍待後續解剖釐清。