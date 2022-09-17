不少民眾屬於寒濕體質，好奇要怎麼調養，中醫師出身的YouTuber「77老大」分享寒濕體質常有的10大身體狀況，只要10個症狀中了4個，那就是寒濕體質，而身體內的濕氣不去除，很有可能會帶來一堆病，不過，透過飲用一款茶飲，連續喝個2-3周就可以幫忙體內除濕。

中醫師出身的YouTuber「77老大」在臉書上分享，想知道自己的體內濕氣重不重，可以透過10個症狀來判斷，10個裡面只要中了4個，那就是寒濕體質。而這10大症狀分別是：

1.不只冬天，你連夏天都喜歡喝熱的水

2.起床後臉容易浮腫，下午過後腿容易腫

3.比一般人畏風、怕冷、手腳常冰涼

4.你一個月有超過四次大便比較稀比較軟

5.除了經期前，你不太容易長痘痘

6.很容易疲憊 常常精神不好

7.臉色、嘴唇的皮膚比別人蒼白

8.很容易感冒，而且感冒比較難恢復

9.姨媽間隔通常超過２８天，且天數比６天多，經期容易有白帶

10.容易腰酸背痛或覺得身體重重的

77老大表示，體內濕氣重不只會造成身體一堆病，還會讓人水腫、肥胖。寒濕體質的人可以飲用一款茶飲來去除體內濕氣，只需要準備茯苓、薏仁、荷葉、黃耆各3公克，玉米鬚6公克，用600豪升的水來煮，煮開以後再用小火煮10分鐘就可以喝了。一天一杯，只要持續喝兩到三周就會有效果。