失眠是現代人的通病，但有種失眠卻是自己找的。心臟科醫師陳炯瑜表示，有些人寧可頂著黑眼圈在床上滑手機，也不願放自己睡覺休息，這就是所謂的「主動失眠」。幫助緩解的方式有3個，每天花30分鐘做放鬆身心的活動、每周都要保留3個小時給自己休息放空或與朋友聚餐，最後則是每季安排休假讓自己有時間投身在喜歡的事物上。

醫師陳炯瑜在臉書粉專上分享，失眠大致上可分為主動與被動2種，其中主動失眠的症狀是很累也硬撐著不睡、假日和平日的入睡習慣不一，以及假日習慣睡到自然醒。而被動失眠則是過了30分鐘仍舊無法入睡、無法進入深層睡眠與淺眠多夢易醒。

陳炯瑜表示，現代人大部分都是坐在辦公室處理各式各樣的訊息，或是人與人之間的關係與溝通，主要耗損的是腦力和心力。通常看社群平台或追劇都有助於腦力和心力恢復，而體力則需要靠睡眠恢復，因此就變成在睡前短短幾個小時內，為了要同時為腦力、心力還有體力補充能量，結果就導致了「主動失眠」的情況發生。

陳炯瑜指出，有這樣狀況的人，建議可以每天花30分鐘做一些小活動，像是聽音樂、看喜歡的書等，都是能幫助腦力轉換的方式。另外，就是每周都要保留3個小時給自己放假，趁著放假的時候放空、和朋友聚餐聊天，使得身心獲得能量。最後就是每季替自己安排休假，這裡指的不是國定假日那種連假，而是屬於自己的假期，讓自己有時間可以投入在喜歡的事物上，緩解身心緊繃。

陳炯瑜也說，其實不管是有哪一種睡眠困擾，建議都可以先嘗試遠離社群、接近興趣、放鬆身心，如果一一嘗試了都沒有效果，也可以試著就醫尋求專業協助。

貼文引起網友關注，但有網友看完哀嚎說，主動失眠會發生，準確來說就是因為一天之中有太多時間奉獻給了工作，剩下來的自由時間太少了，那唯一能被動用的時間自然就只剩下睡眠時間了。