咖啡是不少上班族的精神支柱，每天都必須喝上一杯才能提振精神，有些人卻容易因此有失眠問題，營養師賀菡懿指出，咖啡因只是暫時刺激身體的交感神經，短暫分泌大量腎上腺素，因此不該過度依賴；但對於慢性疲勞患者而言，比起戒咖啡更應該避開3種食物，包含甜食、加工食品和酒精飲料。

賀菡懿在臉書粉專發文，她曾是慢性疲勞患者，深受自律神經失調、失眠、腎上腺疲勞的困擾，每天2杯咖啡是她的精神支柱，因此聽到患者說「有嚴重的慢性疲勞，在嚐試戒咖啡」時都感到很不解。

賀菡懿指出，有醫學研究認為，有些人如果有特定基因多態性，代表身體不擅長代謝咖啡因，應該要戒咖啡比較好，且很多人對咖啡因耐受不佳，或容易影響睡眠，所以必須避開；但對於長期喝咖啡、有慢性疲勞的人來說，戒咖啡不是重點，而是在於要了解自己，不該過度依賴咖啡因來提振精神。

賀菡懿表示，咖啡因只是暫時刺激身體的交感神經系統，短暫分泌大量腎上腺素，如果一直過度依賴咖啡因，可能造成自律神經失調，過度消耗壓力荷爾蒙皮質醇，造成腎上腺功能障礙，長久下來就會進入「怎麼睡都睡不飽、怎麼休息都無法恢復體能」的腎上腺疲勞。

但比起戒咖啡，賀菡懿更建議避開下列食物：

●甜食

很多疲倦的人會特別愛吃甜食，因為糖可以刺激大腦，有短暫振奮情緒的功能。但經常吃甜食，容易讓血糖和大腦情緒有劇烈起伏，反而增加憂鬱的風險，也是在餵壞菌給腸道，對腦腸軸造成進一步的氧化壓力，加深疲倦的嚴重程度。

●加工食品

很多加工食品中隱藏了糖，也有不少添加物，會增加身體解毒功能的負擔，消耗更多營養素。「空洞的熱量」就是指吃到一堆熱量，但沒有足夠營養，還反而可能增加身體營養的消耗。

●酒精飲料

酒精雖然有放鬆大腦的作用，但在代謝的過程會消耗很多B群和解毒營養素，加深疲倦的嚴重程度；加上很多酒精飲料帶有大量糖漿，會更加重身體負擔。

賀菡懿說，不管喝不喝咖啡，大家更需要有自我覺察的能力，了解自己「真的累了，真的需要休息，再撐下去要出事了」，重拾簡單運動、散步、拉筋，提醒自己在工作中也要停下來深呼吸，找到與自己相處的時間，檢視內心的痛苦，找到抒發壓力的休閒活動或是心理諮商，才能根本地面對疲倦問題。