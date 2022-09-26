新南向政策為國家重要政策之一，中醫藥是其中交流政策之一，林口長庚醫院中醫部今年承接衛福部中醫藥司新南向傳統醫學人員交流計畫，該院表示，長新冠易致疲勞、喘、失眠等問題，根據該院研究，某些傳統中醫配方可降低新冠發炎反應、阻止細胞風暴，中西醫整合治療可改善新冠後遺症。

林口長庚紀念醫院昨(25)日舉辦「台灣－馬來西亞中醫臨床醫療交流會」，強化新南向傳統醫學人員交流合作計畫。交流會由衛福部中醫藥司主辦、林口長庚紀念醫院中醫部執行，協辦單位含長庚大學中醫系，及馬來西亞同善醫院、拉曼大學。

林口長庚醫院舉辦「台灣－馬來西亞中醫臨床醫療交流會」，圖為長庚大學中醫系主任楊賢鴻。(圖/ 林口長庚紀念醫院提供)

林口長庚醫院中醫部醫師、該計畫主持人陳俊良表示，此次中醫臨床醫療交流會是以「中醫對抗COVID-19及其後遺症之治療」為主題，邀請馬來西亞同善醫院、拉曼大學分享新冠肺炎及長新冠後遺症的中醫治療經驗；長庚大學中醫系主任楊賢鴻主講新冠肺炎後遺症的中醫治療。

陳俊良表示，在新冠疫情下，中醫治療發揮其療效，若是急性感染期症狀越明顯、年紀大、女性與肥胖病人，更易有新冠肺炎長期後遺症，因各方面的身心症狀，出現社會功能退縮，對個人、家庭、工作等各方面造成負面影響。常見症狀包括疲勞、呼吸急促、咳嗽、失眠、全身痠痛、胸悶、認知功能障礙，因此更會尋求中醫藥之治療。

陳俊良表示，據長庚醫院的研究，某些傳統中藥配方在基礎研究及動物實驗發現，可以降低新冠肺炎發炎反應並阻止細胞因素風暴的發生，也希望利用中西醫整合治療模式改善新冠肺炎後遺症。