一早起床後總是噴嚏連連，或是因為鼻塞只能張口呼吸，甚至出現口乾、嘴巴苦苦的症狀？中醫師陳信宏近日在臉書粉專PO文指出，過敏在臨床上無法根治，但能藉由調整個人體質、減少接觸過敏源等，改善體質、減緩不適。

陳信宏表示，要想改善過敏，飲食上除了少冰、少甜、少油炸之外，還要早睡、早起、早治療，晚上最好在11點前就寢。另外，過敏又分肺氣虛、脾氣虛、腎氣虛，症狀不同，改善過敏的方式也不同。

首先針對「肺氣虛」，常見症狀為鼻子癢、流鼻水（多為清涕），且易因氣候變化而反覆發作。因此應滋陰養肺，飲食建議多吃牛肉、雞肉、豬肉、糯米、大豆、大棗、蘋果、銀耳、山藥、白蘿蔔、薏苡仁，能有助補益肺氣。

其次是「脾氣虛」，常見症狀有鼻塞、鼻水不止、精神不濟、便軟不成形。因此應補脾益氣，飲食建議食用紅米、白米、小米、蓮子馬鈴薯、山藥、薏苡仁、白扁豆、赤小豆、茯苓等，有助於健脾化痰。

最後是「腎氣虛」，常見症狀包含眼周黑眼圈明顯、長時間鼻癢、反覆打噴嚏等。因此應填精蓄氣，桑椹、黑豆、黑芝麻、南瓜、韭菜、羊肉等，都是不錯的選擇。

陳信宏提醒，過敏性鼻炎飲食上除了溫度較低的冰涼食材應避免之外，也應減少食用寒涼食材，例如生魚片、絲瓜、西瓜、鳳梨、葡萄等，避免加重症狀。另外，重口味食物、辛辣食物、烤、炸，或是過度油膩，都不合適。

陳信宏也特別分享4招，有助於改善過敏體質、減緩不適：

▍注意居家整潔

寢具定期清洗能減少塵蟎、黴菌的滋生，也可善用除濕機降低環境濕氣，減少黴菌與其他過敏源的殘留。

▍適度運動

運動好處多，除了可以幫助身體血液循環，更可提升免疫力。建議先擬定適合自己的運動規畫，並留意運動前的暖身，剛開始可以先從較低強度的運動著手，例如慢跑、瑜珈、有氧運動都非常合適；每周5日，持續50分鐘，有出現微喘、留汗、心跳變快，就有達到運動的效果。

▍適度按摩

平時有空時可藉由按壓「太淵穴」、「迎香穴」與「湧泉穴」，加強肺、脾、腎氣機的運行，改善過敏症狀。

▍軟化痰飲

沖洗熱水澡時，當浴室充斥溫熱濕氣，可張口吸氣，有助於軟化呼吸道黏涕的附著，改善痰飲。