台灣桌球好手林昀儒在WTT挑戰賽阿拉木圖站，晚間再入手一張決賽門票，他和「山豬」廖振珽以11比2、11比8、11比8直落3輕取哈薩克的庫馬巴耶夫（KURMAMBAYEV Sagantay）／佐路德夫（ZHOLUDEV Denis），挺進男雙冠軍戰。

這是林昀儒／廖振珽本季第2次打入決賽，這對男雙世界排名24的組合，今年3月在WTT杜哈球星挑戰賽殺入冠軍戰，可惜不敵德國對手屈居亞軍。