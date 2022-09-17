台灣「桌球一哥」林昀儒在WTT挑戰賽阿拉木圖站，有機會問鼎「三料冠軍」，今晚他以11比6、11比13、11比7、11比8、11比1擊退世界排名68的中國大陸小將梁儼寧，繼混雙、男雙之後，也殺入男單冠軍決賽。

林昀儒本站首次於陳思羽搭檔混雙就殺入決賽，稍後將於台灣時間晚間10：15與大陸組合徐海東／吳洋晨爭冠；男雙、男單決賽則都排在明天，男雙他與「山豬」廖振珽搭檔，決賽對手是瑞典的卡爾柏格（Anton KALLBERG）／克爾松（Mattias FALCK），後者甫於男單8強不敵小林同學。