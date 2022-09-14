福原愛爆出不倫戀後，其閨密湯媛媛持續為她護航，如今福原愛已回到日本演藝圈重新展開新事業，而閨密湯媛媛的現況也隨之曝光。

來自大陸的湯媛媛是前遼寧桌球隊隊員，在福原愛的選手時期擔任教練，兩人常常在社群平台發出合照，交情甚篤。近日她為了推廣桌球隨福原愛到日本發展，打著「福原愛教練」的名號教導80個學生打桌球，她甚至到京都的體育館開課。

福原愛與湯媛媛情同姊妹。(圖/福原愛 微博)

據日媒報導，稱她：「拉著每個球員的手，教他們一些技巧，讓他們可以快速反擊」。湯媛媛也在受訪稱，希望能繼續定期教學，讓喜歡乒乓球的孩子越來越多。而相較於福原愛在日本演藝圈的努力，但還是得到不少負評，反觀閨密湯媛媛不僅登上日本媒體版面，還打著「福原愛教練」的名號開課教桌球，可說是前途大好，這也被外界視為福原愛羨慕的工作。

自從福原愛爆出不倫戀後，在日本與台灣的人氣急轉直下，不得已只好前往大陸發展，有消息指出在大陸有金主資助，同時她也回到日本尋求復出機會，甚至還在大學擔任掛名教授，不過基本上都沒有出席課程，卻還是照領薪水，這次消息也讓她得到不少負面聲量，日媒也質疑「如果福原愛靠自己找工作，她能成為副教授或被媒體報導嗎？」、「想幹什麼就去做，以後還會得逞嗎？」。看來福原愛想重回以往的名聲與時光，還需要一段時間。