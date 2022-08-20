日本桌球甜心福原愛和江宏傑2021年離婚後，一舉一動仍相當受到關注，去年她在奧運後接獲青森大學聘任為客座副教授，希望她把豐富國際經驗分享給學生們；豈料，福原愛被爆料獲聘至今10個月來未曾授課，甚至下學期也不打算開課，校方回應驚呆眾人，不打算解聘還打算明年讓她繼續擔任客座副教授。

福原愛近期活躍於日本綜藝節目，日前還被發現IP顯示在新加坡，像是出國度假，但日媒《女性自身》今（20日）報導指出，從去年11月接獲青森大學聘任為客座副教授的福原愛，至今10個月來未曾授課，暑假快結束，下學期快開始她卻沒始終沒確定教學行程。

青森大學邀請福原愛擔任客座副教授，她公開現身接受學校聘書，要好好傳承她國際經歷。(圖/ 摘自YouTube影片)

據悉，福原愛畢業於青森山田中學和青森山田高中，因此當時接到青森大學的聘請她非常開心，還特地現身學校領證書，還承諾會把經驗傳授給學生們，回饋昔日青森栽培自己的恩惠；卻萬萬沒想到福原愛任期從2021年11月1日至2022年3月31日，以一年一聘為原則，今年4月續聘後，一樣一堂課都沒開過。

外界對於福原愛幾乎像是掛名領薪水的情況，校方是否考慮解雇，但青森大學校方則表示，一直以來都有跟福原愛協調行程，但她下學期依舊無法開課，不過，明年仍打算讓他繼續擔任客座副教授，還沒正式宣布罷了。