辣模青青因放火仙人跳事件爆紅，但之後遭爆料被金主包養、已婚和開公司吸金詐騙，一度停更所有社群平台，直到6月底才曬自拍美照宣布回歸；青青人設崩了卻不影響人氣，光是IG就有超過88萬粉絲，最近驚喜曬出婚紗照，雪白豪乳快掉出，嬌羞透露穿婚紗是為了和十年閨蜜（密）拍寫真。

青青在人設被拆穿後，平時經常更新的IG停在1月16日，直到6月23日隔了近半年才更新動態，恢復那個不時放送清涼福利照的青青；昨（19日）青青驚喜曬出身穿白紗禮服的美照，雪白肌膚看起來吹彈可破，招牌豪乳三分之二露在外面，禮服看似隨時會滑落走光，讓網友看了都臉紅心跳。

而青青一開頭就說，「哈茲咖嘻（日文，不好意思）」，難得穿上婚紗也變得格外嬌羞，她表示和閨蜜（密）認識十年了，趁年輕想留下紀念，找空檔先來試穿禮服，一眼就選中身上這套，還興奮地說，「等成品出來我一定要大發特發」，要粉絲們好好期待。

青青昔日因為捲入知名網紅放火遭仙人跳事件，沉澱後待風波平息，就開始積極經營社群，不時放送清涼福利照片或影片，甜美長相加上火辣身材，讓她人氣不斷飆漲；而她年僅21歲就有房有車，還透露投資咖啡店當品牌執行長，女強人形象被讚「人生勝利組」，未料事後遭網紅「小商人」爆料，她其實有金主包養而且已婚，還和金主們做不少壞事，她美好形象就是為了「吸金詐騙」。