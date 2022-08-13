日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚後，下半年就傳出與先前被拍到的橫濱男正式交往，目前兩人住進要價3億日幣（約6700萬台幣）的豪宅，生活過得相當愜意，近來幾乎只透過微博分享生活日常的她，稍早透露正慶祝「第二個生日」，更公開許下2個願望，掀起外界討論。

福原愛在微博曬出享用早餐的照片，並寫道：「8月13號，我開始打球的第二個生日」，接著公開許下兩個心願：「身體健康，過好每一天」，對此，網友紛紛獻上祝福：「生日快樂小愛！！！要永遠開心快樂， 不止生日這天哦」、「愛醬加油！每天開開心心」，不過也有糾正她：「愛醬生日是11月1號，這個說的應該是紀念日」。

福原愛慶祝「第二個生日」 ，公開許下2心願。(福原愛微博)

不過微博日前開放用戶IP屬地功能，這次發文顯示地點在「新加坡」，相較七月時還顯示在日本，也讓外界好奇她究竟是去工作或當地度假，根據《FLASH》報導，福原愛5月時簽進DAIGO所屬的藝能事務所「A-Plus」，官網顯示個人資料為是運動員及文化人，還標註是與「株式會社omusubi」提攜合作，而該公司就是她去年跟朋友所開的公司，求證「A-Plus」透露未來會擔任安排她上節目及接廣告。