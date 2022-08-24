江宏傑、福原愛在去年結束5年婚姻，江宏傑近年都與家人一起在台相處，但女方7月從台帶走1位家人返日、甚至搞失聯，讓江宏傑在IG公開發文怒罵，引起熱論。江宏傑最近被拍到前往日本台灣交流協會辦理事務，疑似赴日探親。對此，他所屬華研國際證實，江宏傑即將赴日接家人回台灣，正在準備相關資料。

據悉，目前等待女方給家人住處等資訊就能成行，他隨即也能赴日見到最思念的家人。而他現在除了《全明星運動會》等節目錄影工作，也接下許多活動代言，他近日受邀擔任「保育大使」成為守護野生動物新家人，號召粉絲共同暖心響應。

江宏傑分享，非常難忘曾與家人野外露營的回憶，因旅途中遇到蛇、蜘蛛等許多不常見的野生物種，當時家人年紀還小並不感到害怕，成了難得可貴的近距離接觸經驗，平時也很喜愛和家人在公園，觀察鳥類或是松鼠等棲息在都市的野生動物，因為對動物的喜愛與珍惜，家中領養了一隻狗狗，這次非常榮幸受邀擔任保育大使，進而有機會發揮自身的影響力，讓野生動物的保育議題被更多人看見，也希望以後有機會帶家人多多親近大自然，再創造美好的家人同遊回憶，並期望藉由環境教育，給予下一代更完整的保育觀念。