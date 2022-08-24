日本桌球甜心福原愛2021年爆出外遇婚變，讓她的形象一夕崩盤後，同年7月已正式和江宏傑離婚，讓台、日兩方觀眾都對她觀感不佳，結果福原愛不僅還能常常上節目曝光，甚至還到大學當掛名教授，似乎完全不受醜聞影響；近期就有日媒提出2項質疑，並指出福原愛之所以還有這般待遇，全是因為在日本的靠山過強。

福原愛和江宏傑離婚後，民眾普遍對她觀感不佳，不過她本人卻過著極其優渥的生活，甚至和外遇的橫濱男一起住進東京豪宅，還能開高級進口車代步，當時就有日媒爆出是，福原愛的新簽經紀公司「A-Plus」，手中握有龐大資源，因此能帶給她經濟無虞的生活，對此，公司也承認福原愛已簽屬經紀合約，未來會幫她安排上節目、接洽廣告。

而福原愛的靠山貌似不只這些，根據《日刊ゲンダイ》報導，福原愛的另一個後盾，便是知名公司電通的子公司「Dentsu Sports Partners」，據悉該公司和大型廣告公司有業務往來，因此該報導認為，它確實能幫助福原愛，談下許多節目和廣告；隨後也提出2項尖銳質疑：「如果福原愛靠自己接工作，她能成為副教授或被媒體報導嗎？」、「想幹什麼就去做，以後還會得逞嗎？」

事實上，福原愛爆出婚變到正式離婚，人氣火速直線下跌，還曾被日媒評選為最不受歡迎的女藝人之一，就有日本名嘴對此做出評價，認為她日前登某日本綜藝時，應節目設定蒙眼猜食物，結果福原愛拿到竹筴魚、卻很有自信地說「扇貝」，引發現場來賓哄堂大笑，其實是想從桌球好手轉為「呆萌形象」，背後用心令人不恥。