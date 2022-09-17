前新竹市長林智堅因論文問題退選，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。對於新竹棒球場爭議，林智堅表示，啟用時有做得不好的地方，但一百、一千、一萬項工作總有一項做得不夠好，甚至林智堅更舉出台積電的例子直呼「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」而此番言論也引起網友及媒體人關注，引發討論。

媒體人黃揚明今（17）日在臉書上表示，林智堅今天復出為沈慧虹輔選，介紹自己的7年多政績，介紹到新竹棒球場時，他坦言啟用時有做得不好的地方，但一百、一千、一萬項工作總有一項做得不夠好，就把它改進做得更好。黃揚明更說，林智堅舉台積電為例說：「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」

此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，黃揚明更直言「小智好棒，護國神智」，其他人更表示「所以每個人以後事情做不好，就拿台積電為例子，良率沒有百分之百好的，別雞蛋裡挑骨頭？」、「臉皮堅若磐石唄」、「驚！價值十二億的不良品？」、「用12億蓋一座棒球場結果不能打棒球，這種良率跟台積電比？是要氣死全台灣的科技人嗎？」、「可是小智，一般不良品是不會通過驗收的」。