台南1名人妻小芳（化名）控訴，她的1名女鄰居因欠債房子遭查封，竟色誘她的丈夫，導致丈夫外遇後性情大變，某次還對她暴力相向，事後她查出姦情，女鄰居事後還將煽情對話截圖傳到小芳公司群組，讓小芳難堪，法官最後審酌訊息，認為丈夫曾傳「想要X您」、「我不能一次愛二個怎麼辦？」判決該女鄰居須賠40萬。

判決書指出，小芳控訴與丈夫結婚超過40年，育有3名子女，但2人住家的1名女鄰居因為身懷鉅額債務，女鄰居為避免房子遭法院拍賣，竟多次色誘她的丈夫，2人多次進出台南某汽車旅館發生關係，丈夫後來性情大變，經常無故與小芳大吵大鬧、要求離婚，讓她精神緊繃焦慮，極度痛苦，無法工作、入睡，最後到成大醫院精神科就診治療。

去年9月3日，小芳丈夫甚至對她瘋狂發怒，她遭丈夫壓制雙手、身體被壓在地上並咬破嘴唇血流不止，子女後來趕來相救，將她送至成大醫院急診救治，丈夫事後坦承姦情；小芳還查出該女鄰居常傳曖昧簡訊，像是「老公，我最近都聽這首，很喜歡，也想到你」，丈夫也回「記得我要吃魚」，並說「法院已經撤封了，今天要繳XXX元」。

該女鄰居甚至將對話截圖傳至小芳負責的補習班LINE群組，讓小芳顏面掃地，小芳提告求償100萬；該女鄰居辯稱遭男子脅迫，傳群組只是希望小芳有所警戒；小芳丈夫則說當時看到女鄰居家被查封，想要買下就被對方主動摸下體，2人因此發生關係；法官審酌男子曾多次傳「想要X您」、「我不能一次愛二個怎麼辦？」認定已損害小芳配偶權，判女鄰居須賠40萬。