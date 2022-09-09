桃園1名女子小芳（化名）去年6月在自家社區遭1名男保全搭訕，男子說「肚子好大」並一把摸了她的肚子，接著又說「胸部很挺」並直接襲胸，小芳控告男子與其保全公司督導不周；法官認為公司提出的規範宣導資料中，均不見男子簽名，且公司也未能提出其他具體稽查監督紀錄，判公司與男子須賠償8萬。

判決書指出，小芳去年6月在自家社區倒完垃圾，準備走回家時經過警衛室，該警衛上前打招呼，隨口說出「肚子好大」並用手摸了她的肚子，讓她嚇一跳，隨即把手拍掉，但該警衛接著又摸她胸部，還說「胸部很挺」、「是否沒穿內衣」，讓她氣得直接控告性騷擾，並連帶指控保全公司管理不嚴，共求償25萬。

法院在審理時，該名保全均未出庭或提出書狀聲明；保全公司則稱，公司有依法令制定防治、申訴、懲戒辦法，並定期進行教育訓練宣導，已善盡監督義務。

法官審理認為，保全公司雖聲稱對受僱人職務做一般性的規範制定或職前、在職訓練監督，也提出相關規範文件和宣導資料，但文件「簽到欄」卻不見被告人簽名，公司也未能提出任何對被告具體稽查、管考等實質監督紀錄，未善盡監督義務，應負連帶賠償責任，判保全公司和男子應連帶給付8萬元，全案還可上訴。