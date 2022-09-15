農友們紛紛前往報名參加。（台中市政府提供）

台中市政府農業局15日輔導大安區農會，辦理「111年度稻草現地處理守護健康宣導說明會」，開放大安區及鄰近海線地區農友報名參加；為鼓勵農友稻草就地回收再利用，市府提供「辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」及「施用含稻草分解菌有機質肥料」補助，每公頃各1000元，強化農友栽培管理技術提升農業專業知識。

農業局表示，說明會邀請行政院農業委員會台中區農業改良場陳俊位博士擔任「稻草分解菌於水稻栽培上之使用方法」課程講師，現場發放農委會農糧署及農業試驗改良場所製作的「稻草現地處理守護健康宣導說帖」，鼓勵農民透過稻草剪段翻耕及施用稻草分解菌有機質肥料併行方式取代露天燃燒，不僅使稻草回歸農地，增加土壤有機質含量，維護農田地力，也守護你我健康。

農業局強調，為鼓勵種稻農友就地回收再利用收穫後的稻草，市府提供農民「辦理稻草剪段防止焚燒稻草計畫」及「施用含稻草分解菌有機質肥料」補助，每公頃各補助1000元，受理期限至今年12月10日止，申辦詳請請洽各區農會。