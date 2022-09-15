在上海創業經營事業的已婚男子，傳訊給女子問你會不會明天還會愛我？還說love you，他與妻子分居後，打官司要求離婚，台北地方法院認為，婚姻已生重大破綻無法維持的可歸責性男方較重，駁回他的訴訟、不准許離婚請求。

男子在2011年結婚，育有2名未成年子女，婚後居住於上海市，他在上海創業經營事業，但妻子婚後未就業，專心照顧未成年子女，家庭經濟由他負擔，2017年他搬離住所，在外居住，至2019年初搬回上海住家，但仍與妻子分房而寢。

但他被妻子發現，與女子有超乎社交舉止界線之親密互動，他傳訊給這名女子：會不會明天還會愛我？、妳發誓及I love you等訊息。不過，他主張妻子把他為子女儲蓄的安全基金5000萬元，擅自轉至她台灣父母名下帳戶等理由，訴請離婚。

台北地院認為，他在婚姻關係存續中，與其他女子有超乎社交舉止界線親密互動之外遇情事，且搬離與妻子的共同住所，他的行為有違婚姻忠誠義務，婚姻已生重大破綻無法維持，他是可歸責性較重之一方，他請求離婚為無理由，判決駁回。