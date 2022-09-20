本土劇男星蘇炳憲過去曾演出多部知名戲劇包括《台灣霹靂火》、《台灣阿誠》、《甘味人生》等，是八點檔熟面孔。近日他上節目自曝，11年前接受阿根廷老闆的邀請，去墨西哥經營日本餐廳，間接導致婚姻破滅，蘇炳憲回憶這段往事時，忍不住哽咽吐心事。

近日蘇炳憲在《命運好好玩》節目中透露，他的家庭從小移民阿根廷，在當地住了11年幫忙父親經營超級市場，接著又到美國定居四年，一直到30歲才回到台灣，所以西班牙語、英語都相當流利。回國後戲劇之路順遂，蘇炳憲透露年收入大約300多萬。當時表哥介紹一名墨西哥老闆給他認識，希望會西班牙文的他可以到當地幫忙管理一間日本餐廳，薪水穩定、食宿交通都是對方負責讓他相當感興趣，到當地探勘兩次後毅然決然將房子賣了、戲約推了，帶著全家到墨西哥生活。

蘇炳憲講到妻子與婚姻，仍眼眶泛淚。(圖/命運好好玩 Youtube)

豈料，在墨西哥期間，才短短13天就因妻子覺得華人在那勾心鬥角、薪水又不如預期想返國而大吵，最後老婆還撂話「你要待你待，我帶你兒子走」，蘇炳憲最後還是選擇返台，結果「我出去不到一個月，回來後一年沒工作」，並坦言當時到墨西哥「是很糟糕的決定」。

蘇炳憲也談到自己個性衝動，常常擅自做決定，不和妻子商量的個性，讓兩人經常吵架。3年前為了想拓展事業做直播，和廠商應酬卻不會喝酒、喝掛被送到飯店沒回家，讓妻子相當生氣吵到簽字離婚，但兩人目前依舊同住。蘇炳憲被主持人問及是否後悔想撕毀離婚協議書，他紅了眼眶、語氣也微微哽咽，表示曾經就婚姻問題詢問心理師，對方建議維持現狀就好，「我覺得現在其實她更尊重我，我更尊重她，我什麼都會跟她講，也不再容易大聲。」