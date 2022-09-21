何如芸3年前傳出與花蓮美侖飯店少東王敏錡豪門婚變，本月初何如芸開心宣布正式恢復單身，強調：「從今爾後，我是自由的何小姐」。今(21日)稍早郁方發文，透露近日和一票好閨密替何如芸辦了單身趴，郁方還打趣回覆網友說：「她如果再婚我一定要坐主桌」。

郁方稍早曬出和大家替何如芸辦單身趴照片，可見藍心湄、寶媽、丁寧、王宇婕、勇兔等人都到場，郁方忍不住抱怨說，明明主人家規定要穿紅色，結果到了現場只有她乖乖地穿了整身紅的小洋裝，自嘲剛剛走在中山北路上，被許多路人投以奇怪眼光，「說不定內心在os：這麼早就出來上班喔？」

郁方等人慶祝何如芸恢復單身。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方進一步說：「所有的姐妹們期待這一天很久了，這三年多的煎熬，感謝雙方互相放下不甘心和憤怒，轉念接受，離婚這一張白紙成就了兩個單身人的幸福。」並分享席慕容語錄，「在年輕的時候，如果你愛上了一個人，請你，請你一定要溫柔地對待他」，「若不得不分離，也要好好地說聲再見，也要在心裡存著感謝，感謝他給了你一份記憶。長大了以後，你才會知道，在驀然回首的剎那，沒有怨恨的青春才會了無遺憾，如山岡上那輪靜靜的滿月」。

郁方笑稱何如芸再婚，她要坐主桌。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

郁方最後笑說：「如芸的幸福，就交給寶媽和心湄姐了」，有網友問：「『主人家』！？妳是要去坐『主桌』嗎？婚前也單身趴離後也再單身趴」，郁方回如果何如芸梅開二度，她會去坐主桌，網友說：「那一定是再『昏』，妳一定要這樣弄她嗎？」郁方又回：「有第一次經驗，第二次應該會做得更好，畢竟熟能生巧嘛」，粉絲虧：「她每次的簽字，妳都要『無役不與』就對了」，郁方自嘲：「每次都參與才是好姐妹啊」。

而何如芸也發文，感慨寫下：「無論未來還有多少年，都要懷抱著幸福的決心過每一天，每一秒我都不想浪費！人生像一列火車，一路奔馳，有人下車，我祝福你，有人上車，我珍惜你！過去所有的美好與眼淚，都隨風而逝吧！單身快樂！」