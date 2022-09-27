有演藝圈美魔女之稱的何如芸日前終於和花蓮美侖飯店少東王敏錡離婚，結束19年婚姻生活，昨(26日)她疑見張淑娟遭抹黑痛哭提告事件有感，坦言以前的八卦都只是私下講講，因為沒證據大家沒敢公開說，因為「一旦上了媒體，等於是為當事人留下紀錄」，也會傷害當事人，昨見新聞，她頗有感觸反問：「在大街上打人，在小巷中道歉，意義何在？」

昨周玉蔻現身北檢向張淑娟道歉，但張淑娟沿路委屈痛哭，造成現場一片混亂，疑因見到這篇新聞，何如芸昨發文說自己也遇過類似遭遇，被莫名的言論抹黑，「雖然公眾人物抗壓性異於常人，但我還是真的被狠狠擊中，臉書關閉一個月，不想說話不想看。」更反指節目上所謂的名嘴或來賓真的知道事情真相嗎？「在電視政論節目中批評論道，語氣之堅定正義之凜然，頭頭是道，好像他們就住在我家隔壁⋯⋯」。

何如芸發文。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸說：「我可以吿妨害名譽，公然侮辱，要求對方道歉，但我沒有。不是我軟弱，因為那不是我人生目標中的任何一項，我不想節外生枝浪費時間。都是媒體人，或多或少我們都曾經相識，為何苦苦相逼？只為了一口飯吃，但為了吃那口飯，需要殺紅了眼嗎？」但也強調人還是有底線的，希望彼此之間留著最基本的禮貌。

何如芸回覆丁寧。（圖／翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸回憶，當時官司纏身，還收到存證信函，讓她萬念俱灰，「善待我的媒體我會記在心底，另一種的就不要再相見了吧！至於那幾位名嘴，未來還是會遇到不願善罷甘休的人，應該不會只有被潑油漆那麼簡單而已⋯⋯願上帝祝福你們」，最後留言強調沒有什麼大事發生，「此篇重點只是自我療癒，路過的風景不一定美好，但終點站肯定美好」，好友丁寧回：「真的，暴力語言是兩面刃」，何如芸笑說：「妳不要再說話了，我解釋不完了」。