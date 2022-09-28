資深媒體人周玉蔻指前中姐張淑娟為蔣孝嚴緋聞女主角一事，近日鬧得滿城風語，時尚評論員王尚智認為，周在此事件上有個部分沒計算好，導致她現在的形象已不只是有爭議的女人、壞女人，甚至成了髒女人。

王尚智昨於中天《大新聞大爆掛》指出，在政治領域裡，有爭議性沒問題，例如藍營支持者覺得民進黨台北市長候選人陳時中壞，綠粉則會覺得國民黨台北市長候選人蔣萬安壞，這沒什麼了不起，只是價值的相對性。

時事評論員王尚智認為，周玉蔻在張淑娟事件上錯估1情勢，使得她的形象變成「髒女人」。（約從4分30秒開始）

可是周玉蔻這次造成的風波在王尚智看來，有一個很糟糕、很慘、沒算好的地方，那就是年長一輩對張淑娟印象非常好，現在張又成了無辜者，這也導致周在政治頻譜上，從爭議性、極端性、謀略性角色，變成了如同本土劇般的壞女人、惡女人，王提到現在甚至出現很誇張的說法，「但是我同意，她現在有種狀況就是髒女人。」

「在人設形象中，妳可以惡，可是惡有時是為了大義。」王尚智舉例，周玉蔻之前可能是為了打擊藍營，所以走惡的路線，很多人儘管不贊同、不喜歡她，但會知道其背後目的，可一旦被認為做人很「髒」時，她先前所有的政治動作、極端化的行為，就無法再站得住腳了。