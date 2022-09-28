國民黨台北市議員徐巧芯近日掛出「喜歡周玉蔻就投陳時中」看板，引發各界熱議。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯現身留言打臉陳時中。（圖／翻攝自臉書）

媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市長候選人蔣萬安家族，更公開高喊「我就是愛阿中！」國民黨台北市議員徐巧芯近日掛出「喜歡周玉蔻就投陳時中」看板，引發各界熱議，民進黨候選人陳時中則回應「不喜歡也可投我！」對此，徐本人再度現身打臉，痛批「陳時中邏輯0分！」獲得大批網友按讚。

對於周玉蔻是否影響支持度？陳時中昨（27）日不諱言「短時間效應是有」，陳並稱目前沒規畫接受周訪問，至於是否會呼籲她不要說話？陳則說：「我沒辦法呼籲她不要講話」。談到徐巧芯掛出「喜歡周玉蔻就投陳時中」看板，陳喊話：「喜歡周玉蔻一定要投給我，不喜歡周玉蔻也可以投給我。」

針對陳時中的回應，徐巧芯本尊現身臉書相關新聞連結留言：「陳時中邏輯0分！投給陳時中就是投給周玉蔻，不喜歡周玉蔻的當然不會投周玉蔻，但是投給陳時中就會投到周玉蔻，所以不喜歡周玉蔻的就不可能投陳時中！」徐更不忘再度貼出周玉蔻23日說出的「名言」：「投給陳時中就是支持玉蔻、喜歡周玉蔻就投給陳時中。」諷刺意味十足。

徐巧芯現身打臉再掀網路熱度，不僅徐留言獲得超過600個讚，網友更紛紛回覆：「巧芯邏輯100」、「說得太好了！」「應該再加一句：支持陳時中就是罷凌張淑娟」、「可惡！2024巧芯要列在不分區立委前幾名啦」、「她應該不必列不分區了，直攻全國前幾高票」、「國民黨就是要有這樣的人，不要讓民進黨騎到頭上去！」