民進黨台北市長候選人陳時中近期因多項爭議導致民調低迷。而一份在綠營北市優勢選區─北投區所做的最新街頭民調投票也出爐，結果顯示陳時中又再度墊底。

陳時中近期相關爭議連環爆，尤其力挺他的資深媒體人周玉蔻掀起不實的緋聞風波挨告，更是雪上加霜，而副總統賴清德1日在陳時中競總成立大會上說出「台北是疫情的開始」，也引發批評聲浪。另根據《TVBS》昨（3）日所公布、自9月29起統計至10月2日的民調顯示，國民黨候選人蔣萬安名列榜首，支持度為40%；無黨籍候選人黃珊珊次之，支持度23%；陳時中排名第三，支持度22%。

時常進行選舉街頭民調的YouTuber「桃園孫先生」，昨也前往了綠營北市優勢選區北投區，進行台北市長街頭民調投票，最終的結果顯示，蔣萬安得到43票，排名第一，黃珊珊與陳時中則分別得到17票與16票，排名第二與第三。

此結果也引起了網友們熱議，不少人指「北投是傳統綠營的票倉，意外」、「我住在北投區，今天這集街頭民調我真的蠻意外的，差這麼多」、「可能（陳時中的）堵爛票變多了」。