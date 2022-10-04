根據TVBS民調中心近日最新調查結果顯示，蔣萬安支持度40％，黃珊珊支持度23％，陳時中22％仍居第3。PTT有網友舉2018選前一個月「喜好度」比較，姚文智18％(不喜歡50％)，陳時中27％(不喜歡51％)，仇恨值相近。但黃珊珊喜好度49％比2018柯文哲的40％更高，卻有超過一半不會投她，有7％投給蔣萬安，10％投給陳時中，讓鄉民看了直呼：「泛藍喜歡珊珊，但還是歸隊支持蔣」、「民眾黨怕被陳時中撿到，自行棄保」。

TVBS民調中心於9月29日至10月2日進行的台北市長民調顯示，國民黨蔣萬安支持度40％，無黨籍黃珊珊支持度23％，民進黨陳時中則略降至22％。交叉分析顯示，20-29歲民眾支持陳時中比例下滑9個百分點至24％，但蔣萬安27％、黃珊珊35％變化不大。

調查喜好度結果顯示，仍以黃珊珊喜好度最高，49％台北市民表示喜歡、20％不喜歡，33％無法評價，與8月底時的調查結果相當。蔣萬安則有46％市民表示喜歡，較上次略降3個百分點，25％表示不喜歡，另外29％沒有意見；陳時中喜好度低於另外2位，只有27％市民表示喜歡，51％不喜歡，22％未表示意見；整體而言，台北市民對黃珊珊與蔣萬安的喜好度明顯高於不喜歡，而陳時中仍呈現不喜歡比例高於喜歡。

PTT有網友轉貼此則民調新聞，並舉2018年選前一個月TVBS民調來與現今年民調比較：2018年選前一個月支持度柯文哲40％，丁守中33％，姚文智12％。2018年選前一個月喜好度，柯文哲43％，丁守中39％，姚文智18％(不喜歡50％)。對照2022年選前一個月喜好度陳時中27％(不喜歡51％)。

該網友分析指出，和四年前民調相比，柯文哲喜好度反應在支持度上(喜歡的會投他)，黃珊珊喜好度超越柯文哲9個百分點，卻有超過一半不會投她，這一半不會投她的有7％左右投給蔣萬安，有10％左右投給陳時中，剩下的不投票。

鄉民表示：「黃33沒被蔻嬤打到，反而受傷最重，可憐哪」、「可能是泛藍喜歡33，但還是歸隊支持蔣」、「北市最死忠的四成」、「萬安不要犯什麼大錯，應該是很穩」、「怕時鐘上，淚投蔣」、「台北最大黨就是討厭民進黨」、「民眾黨怕被陳時中撿到，自行棄保」、「不愧是仇恨值之王」、「dpp自己機關算盡，以為捧黃能拉下蔣」、「看看新竹高虹安那個追殺的仇，民眾黨不會讓陳時中好過的」。