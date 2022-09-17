21:41台東發生規模6.4強震。(圖／氣象局)

地震搖超大！台東規模6.4強震撼全台 氣象局坦言「不正常」：有我們不知道的構造存在

台東17日晚間發生規模6.4淺層地震，撼動全台，池上震度更是達到6強，對此氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，規模6.4為今年第二大，僅次於323的規模6.7，但當時是在外海，這次在陸地上震度更大，池上6強更是今年偵測到的最強震度，也是2020年改制後的最大震度。不排除在未來2天內會發生規模5.0以上的餘震，5天內會有4.0以上餘震，規模較小餘震甚至會持續好幾個月，但不至於引發後續大地震。

陳國昌表示，此次地震極強，連最北的台北都明顯有感，但從1973年起，50年來該地只有7次規模超過5.0，一次(1998年)超過5.5，非常稀少，從以前的分布也看不出來，有破壞性或破碎帶的存在，因此剛開始以為與池上斷層有關，但依照定位判斷後，雖然很接近，認為與池上斷層並無直接相關性，不過仍可能引發連動。陳國昌也坦言，這次強震「很奇怪」，恐怕還有大家不知道的構造存在。

陳國昌表示，地震規模大，餘震多是難免，2天內仍會有規模5以上餘震、5天內會有規模4以上餘震，且目前餘震持續不斷，剛剛22:35分也發生了一次規模5.3餘震，不過規模會減少，且由於該地區地質較堅硬，不至於引發後續大地震，這點他還是可以做保證。

陳國昌說，根據目前情況猜測，此次地震還是與板塊推擠有關，但實際原因還需深入調查。