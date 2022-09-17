民進黨新竹市長參選人沈慧虹17日成立百工百業後援會，蔡英文總統、立委柯建銘都到場力挺，而前新竹市長林智堅更是1個多月以來首次公開出席選舉場合，力挺過去的副手沈慧虹。對於新竹棒球場爭議，林智堅舉出台積電的例子直呼「這樣世界級的公司，它的晶圓也有不良品，大家說是不是？」對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉17日就直呼「真的不要臉」，引發討論。

吳子嘉17日在網路節目《董事長開講》中表示，怎麼會有林智堅這種人，跑出來去挺沈慧虹，把這個亂搞的棒球場工程，拿「台積電也會有不良品」來形容，真的不要臉，吳子嘉強調，換言之就是林智堅同意他的新竹棒球場就是「不良品」。而之所以會把林智堅叫出來替沈慧虹站台，吳子嘉認為，就是柯建銘要「正面表列」，因為他認為林智堅在新竹是正面的，他們今天不是要打選舉、要輸贏，他是要確定林智堅在新竹的正面形象地位。

吳子嘉更說，「如果你不支持這個正面形象的話，那你就是中共同路人，二分法」，所以一定要把林智堅推出來，吳子嘉強調，「林智堅如果在新竹被全面否定的話，這情況輸掉沒關係，敗選無所謂，但林智堅一定要在新竹有基礎，柯建銘才能在新竹才有『新竹幫』，確定這個新竹幫的地盤」。